المؤسسة الوطنية للنفط تناقش التحديات التي تواجه شركة البريقة

ليبيا – اجتمع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط خليفة عبد الصادق وأحمد عمار وحسين صافار أمس الثلاثاءمع رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط إبراهيم أبو بريدعة، وأعضاء لجنة إدارة الشركة.

الاجتماع استعرض بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط النشاط العام للشركة، ومناقشة أبرز التحديات والمشكلات التي تواجهها والبرامج والأنشطة الحالية والمستقبلية للشركة.

بدورهم، أطلع مسؤولو شركة البريقة مجلس إدارة مؤسسة النفط، على سير عمليات الشركة، وجهود العاملين فيها لإيصال الوقود وغاز الطهي إلى أنحاء ليبيا، مؤكدين استمرارهم في تأدية عملهم بكل جهد دؤوب.

من جانب آخر، أشاد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة بجهود الشركة البريقة وكل العاملين بها، على الرغم من الصعوبات التي تواجههم، مؤكدين دعم المؤسسة التام والمتواصل للشركة في سبيل إنجاز مستهدفاتها.

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