المؤسسة الوطنية للنفط تناقش التحديات التي تواجه شركة البريقة

ليبيا – اجتمع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط خليفة عبد الصادق وأحمد عمار وحسين صافار أمس الثلاثاءمع رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط إبراهيم أبو بريدعة، وأعضاء لجنة إدارة الشركة.

الاجتماع استعرض بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط النشاط العام للشركة، ومناقشة أبرز التحديات والمشكلات التي تواجهها والبرامج والأنشطة الحالية والمستقبلية للشركة.

بدورهم، أطلع مسؤولو شركة البريقة مجلس إدارة مؤسسة النفط، على سير عمليات الشركة، وجهود العاملين فيها لإيصال الوقود وغاز الطهي إلى أنحاء ليبيا، مؤكدين استمرارهم في تأدية عملهم بكل جهد دؤوب.

من جانب آخر، أشاد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة بجهود الشركة البريقة وكل العاملين بها، على الرغم من الصعوبات التي تواجههم، مؤكدين دعم المؤسسة التام والمتواصل للشركة في سبيل إنجاز مستهدفاتها.

