جنائي بنغازي يسترجع سيارة مواطنة مسروقة من طرابلس

العنوان – بنغازي

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي تمكنها من استرجاع سيارة مسروقة من مواطنة في مدينة طرابلس بعد أن تأكد وجودها في بنغازي.

وأكدت الإدارة أن برقية تعميم وردت للإدارة من قبل مديرية أمن طرابلس تفيد بتواجد السيارة في مدينة بنغازي.

وأوضحت إدارة البحث الجنائي أن صاحبة السيارة المسروقة حضرت من مدينة طرابلس إلى المقر الرئيسي لإدارة العامة للبحث الجنائي في مدينة بنغازي للأدلاء بأقوالها حول واقعة السرقة.

وأفادت الإدارة أنه بعد تثبيت أقوالها وفتح محضر رسمي في الواقعة لدى إدارة التحري والاستدلال بالإدارة العامة للبحث الجنائي بدء على الفور أعضاء الإدارة بالتحري وجمع المعلومات عبر مصادرهم الخاصة.

وأشارت الإدارة إلى أن تم التوصل إلى مكان تواجد السيارة المسروقة وهو معرض للسيارات بمنطقة حي السلام في مدينة بنغازي.

وذكرت إدارة البحث الجنائي أنه بالاستلال مع صاحب المعرض أفاد أن السيارة المعروضة لديه أتي بها شخص لعرضها في المعرض وهو الشخص الذي توجه إليه أعضاء الإدارة العاملين على القضية حيث أفاد بدوره أنه اشتري السيارة من شخص آخر تم أيضا الوصول إليه.

وبينت الإدارة أنه بالاستدلال مع الشخص الأخير أفاد هو الآخر أنه اشترى السيارة من شخص بمدينة طرابلس إلا أن التحريات كشفت أن الأوراق التي اشتري بها السيارة مزورة فتم إحالته مع محضر القضية للنيابة العامة للفصل في الواقعة.