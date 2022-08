الشهوبي والسفير القطري يشددان على ضرورة تفعيل الاتفاقيات بين البلدين في مجال الطيران

ليبيا – التقى وزير المواصلات بحكومة تصريف الأعمال محمد الشهوبي أمس الثلاثاء سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري.

الشهوبي والدوسري تبادلا خلال اللقاء الأحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الشعبين، وسبل دعمها وتنميتها في مجال المواصلات والنقل.

كما تم التطرق لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الوزير لدولة قطر، حيث جرى التأكيد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجال الطيران والنقل الجوي، وفتح مجالات التدريب وتخصيص منح دراسية لعدد من الطلبة الليبيين في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء أيضا سبل تعزيز التعاون المشترك في إمكانية تنفيذ برامج ودورات تدريبية، من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين، والعمل على تكثيف التعاون وتأهيل عدد من عناصر الليبية في مجال الطيران المدني والمراقبة الجوية، والرفع من كفاءة العاملين بالمطارات، مما يحقق مردودًا إيجابيًا.

من جانبه، أكد السفير القطري تطابق وجهات نظر الجانبين في ضرورة عمق وتميز العلاقات، واصفًا العلاقات بأنها علاقات “قوية وتاريخية”، داعيًا إلى ضرورة العمل على الدفع قدمًا بالتعاون بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا مثمرًا بين البلدين.

هذا وحضر اللقاء كل من وسام الإدريسي وكيل وزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري، وخالد السويسي وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي، وعادل بخيت إبراهيم مدير مكتب التعاون الدولي بديوان الوزارة.

