الأبلق: الانتخابات في الوضع الراهن بعيدة المنال

استبعد عضو مجلس النواب عمّار الأبلق اختيار حكومة بديلة للحكومتيْن الحاليتين.

ورأى الأبلق في تصريحات لقناة “ليبيا بانوراما”، الممولة من جماعة الإخوان المسلمين، عدم وجود حلّ قريب يمكن أن يصل إلى تجاوز الخلافات المتعلقة بالسّلطة التنفيذية.

وأضاف أنّ الانتخابات في الوضع الرّاهن بعيدة المنال مع تعنّت الأطراف الليبيـة وعدم رغبتها في مغادرة المشهد وتدخل الدّول الإقليمية.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنّ انقسام المجتمع الدّولي بمجلس الأمن الدّولي وعجزه عن اختيار مبعوث أممي جديد لليبيـا طيلة الأشهر الماضية ومغادرة ستيفاني وليامز يعدّ عاملاً سلبيا للوضع الرّاهن وسيدخل البعثة الأمميّة في موت سريري.