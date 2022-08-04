شاهد في «هذا المساء»: الجنوب الليبي.. بين التهميش والجريمة وطموحات السياسيين

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء، الضوء على ردود الفعل الغاضبة من أهالي الجنوب الليبي، على وقع حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بية، والتي أثارت الحديث عن غياب الخدمات وحصار الأزمات في المنطقة.

واليوم الأربعاء، أقفل متظاهرون غاضبون من أسر ضحايا الانفجار مبنى بلدية بنت بية، وأحرقوا سيارة قبالة البلدية، على خلفية ما وصفوه بـ«أدائها الضعيف» في التعامل مع كارثة انفجار صهريج الوقود، وذلك بعدما أغلقت مجموعة من شباب منطقة الفجيج بخط الوادي، الطريق الرابط بين مدينتي سبها وأوباري أمام السيارات المتجهة إلى الحقول النفطية الواقعة بالمنطقة.

– أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية

– متظاهرون غاضبون يقفلون مبنى بلدية بنت بية

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، طلب وفد يضم أعضاء من مجلس النواب وممثلين عن المجتمع المدني من جنوب ليبيا، دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمطالبهم «بالتوزيع العادل للموارد في جميع أنحاء البلاد».

وتثير تظاهرات الجنوب عدة تساؤلات حول مستقبل الحراك الآخذ في التوسع، وهو ما تناقشه الحلقة مع استقراء أسباب وتداعيات المشهد، من خلال حديث كل من: منسق حراك غضب فزان بشير بالشيخ، المحللين السياسيين صلاح البكوش وفوزي الحداد.