الدغاري: أطراف الصراع السياسي تتحمل مسؤولية حادثة بنت بيه

العنوان – طبرق

قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري إن أطراف الصراع السياسي تتحمل مسؤولية حادثة بنت بيه التي أسفرت عن سقوط الضحايا.

وأضاف الدغاري في تصريحات صحفية أن الأطراف السياسية المتنافسة على السلطة التي تعرقل قيام الدولة هم من يتحملون المسؤولية الكاملة حيال ما يجري في البلاد من انقسام وخسائر بشرية و مادية.

وطالب النائب كافة الجهات الحكومية تحمل مسؤوليتها عن الحادثة بعيدا عن ما أسماه الاصطفاف واستغلال مثل هذه الأحداث المأساوية في تسجيل مواقف سياسية.

ودعا الدغاري، كافة السلطات الحكومية المدنية والأمنية والعسكرية المتواجدة في الجنوب تحمل مسؤلياتها الأخلاقية والقانونية تجاه المحافظة على مقدرات البلاد ووحدة تراب الوطن وحماية حدوده.

وشدد على محاربة عصابات التهريب وتجار الحروب خاصة تهريب الوقود والحاجات الإنسانية من السلع الأساسية والدواء وملاحقتهم و كافة المتعاونين معهم من أفراد أو كيانات وما نجم عن ذلك من خسائر بشرية ومادية.