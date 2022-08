مؤسسة النفط تبحث سبل المحافظة على استمرارية تزويدات محطات الكهرباء بالغاز

ليبيا – اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة مع مستشار شؤون الكهرباء بديوان رئاسة الوزراء أسامة الضراط، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي؛ لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين والصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، ممثلة في المحافظة على استمرارية تزويدات محطات الكهرباء بالغاز، ووضع الحلول المثلى لمواجهة هذه التحديات، بحضور رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة عبد السلام الأنصاري.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط إلى إمكانية الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة، ودراسة إمكانية الاستفادة من الغاز المحروق في تزويد محطات الكهرباء بالغاز اللازم، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار في توفير وبيع الوقود والغاز المستخدم لتوليد الكهرباء في السوق العالمية، ومن ثم توليد الكهرباء بالطاقات البديلة.

بدوره، أطلع عبد السلام الأنصاري على مشاريع الجهاز، والأعمال التي قام بها في الفترة الماضية ببعض المناطق الليبية بالتعاون مع شركة “توتال” الفرنسية، والاتفاقيات الموقعة بين الجهاز وبعض الشركات العالمية.

من جانبه،أشاد بن قدارة بالتعاون والتنسيق بين المؤسسة والشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن الأولية القصوى بالنسبة للمؤسسة الوطنية للنفط، هو توصيل الغاز لمحطات الكهرباء، وبالأخص محطة كهرباء أوباري، ومحطة غرب طرابلس بأسرع ما يمكن.

هذا وحضر الاجتماع كل من عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مسعود موسى، ومدير إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة نجمي كريم، ومسؤول لجنة الطاقة المتجددة بالمؤسسة الوطنية للنفط عز الدين الهنشيري، ومدير مكتب رئيس مجلس الإدارة محمد المصباحي.

