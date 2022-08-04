الكيلاني تتابع سير تنفيذ مشروع منحة الزوجة والأولاد

العنوان – طرابلس

تابعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني سير تنفيذ مشروع منحة الزوجة والأولاد.

وشددت الكيلاني خلال لقائها مدير عام المشروع ناصر الطرشاني على تنفيذ المشروع ومناقشة موضوع الملحق الذي تم إرساله للمصارف.

وأكدت الوزيرة على ضرورة الإسراع في الصرف وتشكيل لجنة للمتابعة ومعالجة التأخير في الإيداع في حسابات المستفيدين.

وطالبت الكيلاني خلال الاجتماع، بضرورة صرف منحة الليبيات المتزوجات من أجانب خلال هذه الفترة.

ونوقش أيضًا كيفية إدراج الوكيلات على معاشات الضمان لصالح أبنائهن واستحقاقهن للمنحة في حالة عدم الحصول على مرتبات من الجهات العامة.

وتم التطرق إلى متابعة تنفيذ منحة الزوجة والبنات فوق 18 حيث سيتم استلام الدفعة الثانية من بطاقة إيفاء قريباً.