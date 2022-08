غلوبال أس دبل يو أف: تحسن بأداء المؤسسة الليبية للاستثمار خلال العام 2021

ليبيا- نشرت منصة بيانات صناديق الثروة السيادية المملوكة للدول “غلوبال أس دبل يو أف” تفاصيلا موسعة بشأن تقريرها السنوي لعام 2021 لأداء هذه الصناديق.

التفاصيل التي تابعتها وترجمت المقتضب منها المتعلق بأداء المؤسسة الليبية للاستثمار صحيفة المرصد تضمنت نشاطات 100 من هذه الصناديق الملبية لمعايير العمل الاستثماري النموذجي من أصل 200 تم تغطيتها عبر التقرير الصادر في الأول من يناير الماضي.

وأشارت التفاصيل إلى اتخاذ القائمين على المؤسسة مواقف إيجابية في التعامل مع الحالات الصعبة قياسا بما ورد من بيانات وتفاصيل في تقرير العام 2020 مبينة إن المؤسسة الليبية للاستثمار التي تأسست في العام 2006 حلت في المرتبة الـ25 من بين الدول الـ100 برأس مالي استثماري بلغ 67 مليار دولار.

ترجمة المرصد – خاص

