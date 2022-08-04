مجلس أعيان مصراتة: مستاؤون من معاناة الجنوب ونقص متطلبات الحياة والوقود

تقدم مجلس حكماء وأعيان مصراتة إلى أهالي مناطق الجنوب بالعزاء في ضحايا حادث انفجار صهريج الوقود بمنطقة بنت بيه، والتي راح ضحيته 56 جريحا وتسعة قتلى.

وعبر مجلس حكماء وأعيان مصراتة، في بيان له، عن استيائه من معاناة الجنوب ونقص متطلبات الحياة خصوصا الوقود، مستنكرا منع نزول طائرات الإسعاف في سبها لإنقاذ المصابين.

ومن جانب آخر، أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، اليوم الأربعاء، أن الفرق التابعة للجهاز بالمنطقة الجنوبية تقوم بنقل 8 حالات من المصابين في حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بية من منطقة سمنو برًا إلى العاصمة طرابلس لتلقي العلاج.

وأوضح “علي”، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعه “24 أن هؤلاء المصابين من الحالات المتبقية بالمنطقة الجنوبية، التي تعذر نقلها مباشرة إلى طرابلس بسبب وضعها الصحي، مشيرًا إلى أنه تقرر نقلها اليوم برًا بعد تحسن الوضع الصحي الذي يمكنهم من السفر إلى طرابلس.

ونقل عدد من مصابي حادثة انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية الذي وقع فجر الإثنين الماضي إلى مدينة بنغازي والعاصمة طرابلس لتلقي العلاج، وغادر عدد منها إلى تونس والقاهرة لاستكمال العلاج في مراكز متخصصة.