نصية: تراجع دور الاتحاد الأفريقي زاد من الهيمنة الغربية على الملف الليبي

العنوان – طبرق

اعتبر عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية أن استمرار تراجع دور الاتحاد الأفريقي في مساعدة الليبيين على الخروج من أزمتهم زاد من الهيمنة الغربية على الملف الليبي.

وأضاف نصية بحسب – الشرق الأوسط – أن هذا الغياب وسع من حجم التدخلات الراهنة من قبل البعثة الأممية ودول إقليمية، في مقابل دور خجول للاتحاد.

ودعا النائب الاتحاد الأفريقي إلى إعادة حساباته لاستعادة دوره المفقود في ليبيا والاستفادة من حالة عدم التوافق الدولي والإقليمي حول الأزمة خاصةً في ظل ما يمتلكه من قوة تصويتية كبيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورأى عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، أن هناك جزءاً كبيراً من الغياب الأفريقي يقع على عاتق الاتحاد الأفريقي، لافتاً إلى علاقة الاتحاد السابقة بالنظام السابق في ليبيا.

وقال: «هذا ربما أدى إلى انعدام ثقة قطاع كبير من الليبيين في تلك المنظمة الإقليمية، وخاصةً في السنوات الأولى التي تلت ثورة 17 فبراير”.

وتابع نصية :”لذا كان منطقياً تراجع دور لاتحاد الأفريقي في الملف الليبي حينذاك، في مقابل تفضيل بعض الأطراف الليبية دور الأمم المتحدة”.