السفارة التركية: نعزي حكومة الدبيبة في ضحايا صهريج بنت بيه

تقدمت السفارة التركية لدى ليبيا بالعزاء إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ضحايا حادث انفجار صهريج الوقود بمنطقة بنت بيه، والتي راح نحو ضحيته 56 جريحا وتسعة قتلى.

وذكرت السفارة التركية، في تغريدة لها عبر تويتر، «شعرنا ببالغ الحزن وقوع ضحايا بين المواطنين الليبيين نتيجة انفجار صهريج نفط ببلدية بنت بية جنوب ليبيا ونتقدم بأحر التعازي لحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا وللشعب الليبي ولذوي ضحايا الحادث، ونسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين».

ومن جانب آخر، أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، اليوم الأربعاء، أن الفرق التابعة للجهاز بالمنطقة الجنوبية تقوم بنقل 8 حالات من المصابين في حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بية من منطقة سمنو برًا إلى العاصمة طرابلس لتلقي العلاج.

وأوضح “علي”، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعه “24 أن هؤلاء المصابين من الحالات المتبقية بالمنطقة الجنوبية، التي تعذر نقلها مباشرة إلى طرابلس بسبب وضعها الصحي، مشيرًا إلى أنه تقرر نقلها اليوم برًا بعد تحسن الوضع الصحي الذي يمكنهم من السفر إلى طرابلس.

ونقل عدد من مصابي حادثة انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية الذي وقع فجر الإثنين الماضي إلى مدينة بنغازي والعاصمة طرابلس لتلقي العلاج، وغادر عدد منها إلى تونس والقاهرة لاستكمال العلاج في مراكز متخصصة.