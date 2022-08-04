خارجية الدبيبة: السفير الإسباني بذل جهودا استثنائية لعلاج مصابي بنت بيه في بلاده

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، عن نقل عدد من المصابين إثر انفجار صهريج وقود فى بلدية بنت بية إلى المستشفيات الإسبانية لتلقي العلاج.

وقدمت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، الشكر إلى سفارة إسبانيا لدى ليبيا، نظير تعاون السفير خافيير لاراشي، الذي قالت إنه بذل جهودًا كبيرة واستثنائية ومساهمته بإجراء التسهيلات وإصدار التأشيرات لعدد من الجرحى.

وأضافت أن عملية نقل الجرحى بشكل سريع إلى المستشفيات الإسبانية، جاءت بالتنسيق مع السفير الليبي في إسبانيا وليد أبو عبدالله.

ومن جانب آخر، أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، اليوم الأربعاء، أن الفرق التابعة للجهاز بالمنطقة الجنوبية تقوم بنقل 8 حالات من المصابين في حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بية من منطقة سمنو برًا إلى العاصمة طرابلس لتلقي العلاج.

وأوضح “علي”، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعه “24 أن هؤلاء المصابين من الحالات المتبقية بالمنطقة الجنوبية، التي تعذر نقلها مباشرة إلى طرابلس بسبب وضعها الصحي، مشيرًا إلى أنه تقرر نقلها اليوم برًا بعد تحسن الوضع الصحي الذي يمكنهم من السفر إلى طرابلس.

ونقل عدد من مصابي حادثة انفجار صهريج الوقود في بلدية بنت بية الذي وقع فجر الإثنين الماضي إلى مدينة بنغازي والعاصمة طرابلس لتلقي العلاج، وغادر عدد منها إلى تونس والقاهرة لاستكمال العلاج في مراكز متخصصة.