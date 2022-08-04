أبوزريبة: “الداخلية” بصدد إعداد قوائم لمن يستحقون الترقيات

رفض ‏وزير الداخلية بالحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب اللواء عصام أبوزريبة الاعتداد بالترقيات الصادرة عن حكومة الوحدة المؤقتة منذ سحب الثقة منها.

وخاطب أبوزريبة كافة مكونات وزارته بِعدم الاِعتداد بقرارات الترقية سواء كانت اِستحقاقا أو اِستثنائية أو تسوية أو إعادة تعيين وَعدم حمل الرتب الصادرة مِن الحكومة منتهية الولاية، اعتبارا مِن تاريخ سحب الثقة منها في 20 أكتوبر 2021.

وأوضح أبوزريبة في خطابه أن هذا القرار يأتي حفاظًا على الحقوق وَتحقيقًا للعدالة بين ضباط وزارة الداخلية.

وأشار أبوزريبة إلى وزارة الداخلية بالحكومة الليبية بصدد إعداد قوائم تتضمن أسماء الضباط وَضباط الصف الذين يستحقون الترقية.