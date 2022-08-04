الرقابة الإدارية: الحويج أهدر المال العام بإيفاد ملحقين بالخارج ليس لهم علاقة بالاقتصاد

انتهت هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس من تحقيقاتها حول قضية قيام وزير الاقتصاد والتجارة بترشيح ملحقين تجاريين في الخارج لأشخاص ليس لهم علاقة بقطاع الاقتصاد.

وأكدت الهيئة أن التحقيقات انتهت إلى وجود شبهات تزوير وتخبط في قرارات الوزير ومزاجية تجلت في عدم الاعتداد بالمعايير والضوابط التي وضعتها الوزارة نفسها وأنه ضرب عرض الحائط بالشكاوى التي تقدم بها موظفو الوزارة.

وشككت الرقابة الإدارية في جدوى عمليات الإيفاد، ورأت أنها مساهمة من الوزارة في مزيد من الهدر في الإنفاق وتكبيد الميزانية مصروفات في غنى عنها، مطالبة بإلغاء كافة ترشيحات الحويج وما ترتب عليها من آثار ودراسة جدوى مثل هذه الوظائف على ضوء الظروف المالية للبلد.