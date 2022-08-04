وفد حكومة الدبيبة بالأمم المتحدة: يجب إخلاء العالم من أسلحة الدمار الشامل  

شارك وفد ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة في المناقشة العامة لمؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقد في نيويورك خلال الفترة من 1 حتى 26 أغسطس الجاري.

وقالت البعثة الليبية بالأمم المتحدة التابعة لحكومة الدبيبة، إن عضو الوفد عصام بن زيتون ألقى في جلسة اليوم الأربعاء بياناً ركز فيه على دعم ليبيا للجهود الأممية من أجل الوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.

وشدد زيتون على ضرورة تبادل المعلومات والخبرات بغية التخلص النهائي من آثارها السلبية، وعلى ضرورة المضي قدماً في تنفيذ خطط العمل والبرامج التي تم إقرارها في الوثائق الختامية للمؤتمرات الاستعراضية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية السابقة.

وأشار أيضا إلى مقرر الجمعية العامة 546/73 الخاص بتكليف الأمين العام بعقد مؤتمر للتفاوض على معاهدة ملزمة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بتوافق الآراء، على أن يكون قرار عام 1995 هو مرجعية المؤتمر.

كما عبر زيتون عن تطلع ليبيا للمشاركة البناءة في الدورة الثالثة للمؤتمر المقرر عقدها خلال الفترة من 14-18 نوفمبر 2022 برئاسة الجمهورية اللبنانية.