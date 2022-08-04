بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 04 اغسطس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 04 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقي درجات الحرارة بدون تغير على معظم المناطق، وتتكاثر السحب مساء اليوم على دواخل الشمال الغربي يصحبها أمطار متفرقة.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا، مع ظهور سحب رعدية مساء اليوم على (بني وليد-يفرن -مزده و غريان) يصحبها بعض الأمطار احيانا.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-33)مْ على المناطق الساحلية وتسجل مابين (35-37)مْ على الدواخل.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-32)مْ على الساحل، وتسجل مابين (35-38)مْ على الدواخل.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-41)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:03)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:23).