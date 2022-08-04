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الارصاد: تكاثر للسحب وأمطار رعدية اليوم بهــذه المنـاطق

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 04/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن درجات تبقى الحرارة بدون تغير على معظم المناطق.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية مابين (29-34) مْ، بينما تسجل على مناطق الدواخل الوسط والجنوب مابين (35-41) مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتكاثر السحب مساء هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الغربي (بني وليد –يفرن-مزده- غريان) يتخللها بعض الامطار قد تكون رعدية
احيانا.
والله أعـــــــــــــــــــــــــلم.

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