الارصاد: تكاثر للسحب وأمطار رعدية اليوم بهــذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 04/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن درجات تبقى الحرارة بدون تغير على معظم المناطق.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية مابين (29-34) مْ، بينما تسجل على مناطق الدواخل الوسط والجنوب مابين (35-41) مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتكاثر السحب مساء هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الغربي (بني وليد –يفرن-مزده- غريان) يتخللها بعض الامطار قد تكون رعدية

احيانا.

والله أعـــــــــــــــــــــــــلم.