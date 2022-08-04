شمام: تركيا هي اللاعب الأساسي في حلّ الأزمة الليبية

أكد محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي السابق، أنه متفق مع زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تركيا.

وقال شمام، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أنا مع زيارة عقيلة إلى تركيا فهي لاعب أساسي إن لم يكن الأساسي في حل الأزمة السياسية الليبية”.

وأضاف؛ “ولكن هل يستطيع عقيلة عبر زيارته تركيا أن يدشن مرحلة تنتقل الخيارات فيها من ثقافة الغنيمة « تجارة الخردة» إلى ثقافة المصالح المشتركة «تجارة الحلقوم» والحلقوم في عصرنا الحديث هو «الغاز»”.

وأردف «شمام» أن “الغاز الليبي في شرق المتوسط قد يكون مدخل لعلاقة تركية ليبية جديدة أساسها الاقتصاد والمال”.

وتابع؛ “علاقة الاقتصاد والمال تتطلب الأمن والاستقرار”، معقبًا أن “تركيا دولة لديها الاقتصاد القوي ولديها التواجد العسكري القوي في منطقتنا الجيوبولتيكية”.

وختم «شمام» موضحًا “ليفتح نقاش علني وصريح حول الاتفاقات الاقتصادية والأمنية التي وقعتها حكومة السراج مع تركيا فإن وجدناها لا تتعارض مع مصالح ليبيا نقبلها وتكون أساس للعلاقة المستقبلية”، مستطردًا “وإن وجدناها غير ذلك نتفاوض مع تركيا حول البدائل” بحسب كلامه