ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري أن زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تُعد نضوجًا أكثر منها زيارة تخوين أو بيع دماء شهداء، كما قد يراها البعض.

الفيتوري وفي تصريح لموقع “إرم نيوز“ أسمى الزيارة بـ”زيارة نضوج” لأنه يفترض بساستنا أن يتعاملوا مع الأمر الواقع وليس بعواطف، فالتركي موجود على الأرض الليبية، بجيشه وقواته ومرتزقته السوريين، وأنت كجيش وطني حاولت الدخول للعاصمة وتم منعك من قبل الأتراك وأفريكوم والقوات الدولية، وما دامت تركيا موجودة فمن الحكمة أن نتعامل معها لا أن نستسلم لها، على حد قوله.

وحول نتائج الزيارة، توقع الفيتوري أن تحدث عدة انفراجات على الصعيد السياسي، مشيرًا إلى أنه من المعروف أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، ومفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني يأتمران بأوامر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعندما يتوصل صالح، إلى نقاط تفاهم مع أردوغان، سيسهل كف يد هؤلاء عن الليبيين وبالتالي أتوقع أن المشهد في الغرب الليبي سيتغير تماما بعد الزيارة،على حد تعبيره.

وعبر المحلل السياسي الليبي عن تصوره بوجود تنسيق بين القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر وعقيلة صالح قبل الزيارة، فقد أعلن صالح، أكثر من مرة أنه مع حفتر، قلبًا وقالبًا، ولكن، ورغم ذلك وكانت هناك أخطاء قاتلة من عقيلة، في الماضي ضد الجيش، لكن ما جرى خلال الشهور الثلاثة الماضية دعنا نسميه تصحيح مسار لصالح، فكل تحركاته تتم نتيجة تفاهم وتنسيق مسبق مع حفتر، وفق تقديره.

The post الفيتوري: زيارة صالح لأنقرة تُعد نضوجًا أكثر منها زيارة تخوين أو بيع دماء شهداء كما قد يراها البعض first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية