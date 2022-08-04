الشيباني: زيارة رئيس مجلس النواب لتركيا لن تضر من الناحية الواقعية العملية

علق عضو مجلس النواب جاب الله الشباني، على زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى تركيا، معتبرا أنها لن تضر في حل أزمة المشهد الليبي.

وقال «الشيباني» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “زيارة رئيس مجلس النواب إلى تركيا إن لم تفيد فلن تضر من الناحية الواقعية العملية على صعيد حل أزمة المشهد الليبي”.

وتابع؛ “فقط أخشى أن يكون الضرر معنويا يتعلق بالهيبة والاستقلالية وعودة التبعية للباب العالي إلى عهد إيالة طرابلس وسنجق برقة، و ربما عودة دفع «الميري» بأسلوب مختلف”، موضحًا “هذا ما يرفضه الشعب الليبي مهما جار عليه الزمان”