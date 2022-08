ليبيا – بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مع القائمين على ملف معالجة أمراض الكلى سبل معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه المرضى.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اجتماعًا موسعًا بالخصوص، حضره مسؤولون بوزارة الصحة في الحكومة ومن جهاز الإمداد الطبي واللجنة العليا للكلى بالوزارة ومديرو المراكز ومندوبو الشركات العاملة في إطار هذا الملف.

وتابع البيان: إن الدبيبة استمع لمشاكل المراكز والشركات المتعاقدة معها بسبب نقص المشغلات والأدوية وأصدر تعليماته بضرورة التفكير بشكل جاد في وضع حلول نهائية، من خلال شراء خدمة متكاملة نموذجية للمرضى مع وجوب الاهتمام بهم وعدم السماح بإهمالهم أيًا كانت الأسباب.

The post الدبيبة: لا بد من شراء خدمة متكاملة نموذجية لمعالجة مرضى الكلى وعدم إهمالهم first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية