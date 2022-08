مستشفى العيون بطرابلس يرسل قافلة طبية لدعم مستشفيات الجنوب

ليبيا – أرسلت مستشفى العيون في العاصمة طرابلس قافلة طبية إلى المنطقة الجنوبية لإجراء عمليات جراحية متنوعة داخل عدد من المستشفيات العامة في المنطقة.

بيان صحفي صدر عن وزارة الصحة بحكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد، أكد تضمن القافلة فرقًا طبية مختصة بإجراء جراحات المياه والزرقاء والبيضاء وانسداد القناة الدمعية للصغار والكبار وإزالة الأكياس الدهنية، على أن تجرى العمليات بمستشفيات ومراكز طبية في براك الشاطئ وسبها وتراغن.

ونقل البيان عن القائمين على المستشفى تأكيدهم تضمن القافلة ممرضين مختصين وفنيي صيانة معدات وصيادلة وأجهزة طبية ومستلزمات جراحة العيون وأدوية ومعدات طبية، مؤكدًا أن القافلة تحمل اسم “بنت بية” تضامنًا مع ضحايا انفجار صهريح الوقود في البلدية.

