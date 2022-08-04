مجلس إدارة مؤسسة النفط يناقش تحديات معهد التأهيل والتدريب

ناقش مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، الصعوبات والتحديات، التي تواجه معهد النفط للتأهيل والتدريب.

وقال بيان صادر عن المؤسسة: “انعقد صباح اليوم الخميس الاجتماع التقابلي لمجلس إدارة المؤسسة مع لجنة إدارة معهد النفط للتأهيل والتدريب”.

وأضاف البيان “تم تقديم عرض فني عن نشاط المعهد والصعوبات والتحديات التي تواجهه، ومناقشة الوضع المالي والقانوني بالإضافة إلى التطرق لمستجدات الأعمال المنجزة المتعلقة بتنفيذ بعض المشاريع، وتطوير البنى التحتية بالمعهد منها مشروع إنشاء حوض السباحة واللحام تحت سطح الماء”.

وتابع “أكد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أهمية المعهد ومخرجاته للقطاع لسد الاحتياجات من العمالة الوطنية منوهين الى ضرورة العمل على تطوير العملية التعليمية ومواكبة التطور في مجالات التعليم والتدريب بالتواصل مع المؤسسات التعليمية العالمية وإبرام مختلف الاتفاقيات من أجل نقل المعرفة والعلوم الحديثة، وتحديث وتطوير المناهج الدراسية”.