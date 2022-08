ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام أون لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية الضوء على الأزمة الليبية المستمرة ودور مصر المحوري في معالجتها.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن ليبيا تمثل بؤرة من بؤر التوتر وعدم الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن البلاد ما زالت عالقة في دوامة من الاضطرابات الداخلية التي تغذيها سلسلة من التدخلات الخارجية.

وأضاف التقرير أن معالجة الأزمة لا تتم إلا وفقًا لإرشادات الديبلوماسية المصرية، فالولايات المتحدة غالبًا ما تتبنى مقاربة ضيقة الأفق في التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان تتجاهل الحاجة لمحاربة الشبكات الإرهابية الدولية، ما يعني أن دول المنطقة لا تحتاج لتدخل خارجي لو أرادت العمل على مستقبلها.

ترجمة المرصد – خاص

The post أهرام أون لاين: ليبيا عالقة في دوامة من الاضطرابات الداخلية تغذيها التدخلات الخارجية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية