تورط فيها مسؤولين.. الداخلي يكشف عن سرقة كبيرة بأحد مستشفيات طرابلس

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ألقى جهاز الأمن الداخلي على 9 مسؤولين بمستشفى السكر والغدد الصماء في طرابلس بتهمة فساد مالي وإداري واستيلاء على أدوية ومعدات طبية.

وأكد الجهاز، عبر تغريدة على تويتر، تورط المسؤولين الإداريين بالمستشفى في “أعمال دنيئة نتيجة لخبث نواياهم وفسادهم فتحولوا لشياطين على هيئة بشر”.

حرصاً من هذا الجهاز على مكافحة الفساد بشتى انواعه واستكمال المهام الملقاه على عاتقه ومن ركـائزها توطيد الأمن الصحي بالبلاد والعمل على حماية المواطن من ضعاف النفوس الذين خانوا الأمانة وتحولوا الى وحوش بشرية تنهش اجساد المرضى 1-6 pic.twitter.com/NmxSXn2w2a — جهاز الأمن الداخلي – ليبيا (@isa_gov_ly) August 4, 2022

وقال، “إن هؤلاء المسؤولين لم يراعوا المرضى الذين تقطعت أطرافهم نتيجة الحرمان من تلقي العلاج وأخد الدواء رغم المبالغ المالية الهائلة التي تصرف لها من خزينة الدولة”.

وأضاف، جهاز الأمن الداخلي، إحالة المسؤولين التسعة إلى مكتب النائب العام، مؤكدًا أنه سيلاحق كل المتورطين في القضية.