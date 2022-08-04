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تورط فيها مسؤولين.. الداخلي يكشف عن سرقة كبيرة بأحد مستشفيات طرابلس

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

ألقى جهاز الأمن الداخلي على 9 مسؤولين بمستشفى السكر والغدد الصماء في طرابلس بتهمة فساد مالي وإداري واستيلاء على أدوية ومعدات طبية.

وأكد الجهاز، عبر تغريدة على تويتر، تورط المسؤولين الإداريين بالمستشفى في “أعمال دنيئة نتيجة لخبث نواياهم وفسادهم فتحولوا لشياطين على هيئة بشر”.

وقال، “إن هؤلاء المسؤولين لم يراعوا المرضى الذين تقطعت أطرافهم نتيجة الحرمان من تلقي العلاج وأخد الدواء رغم المبالغ المالية الهائلة التي تصرف لها من خزينة الدولة”.

وأضاف، جهاز الأمن الداخلي، إحالة المسؤولين التسعة إلى مكتب النائب العام، مؤكدًا أنه سيلاحق كل المتورطين في القضية.


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صحيفة العنوان الليبية

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