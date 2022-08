رويترز: قرب شحن أكثر من 30 ألف طن من الذرة الرومانية والأوكرانية إلى ليبيا

ليبيا – كشف تقرير إخباري مقتضب نشرته وكالة أنباء “رويترز” الأميركية عن توجه شحنات من الحبوب الأوكرانية والرومانية إلى ليبيا في القريب العاجل.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن مدير شركة “كومفيكس” المشغلة للموانئ في رومانيا “فيوريل بانايت” تأكيده قرب تحميل سفينة تتجاوز سعتها الـ30 ألف طن بقليل من الذرة الأوكرانية والرومانية ليتم شحنها بحرًا إلى الموانئ الليبية.

وتابع “بانايت” بالقول: إن الاستمرار في تنفيذ عمليات الشحن يتوقف على كيفية عمل اتفاق اسطنبول وعلى الكميات التي يمكن أن تشحنها الموانئ الأوكرانية.

