ليبيا- كشفت 3 تقارير إخبارية جانبًا من معالم تورط الغرب بإسقاط الأنظمة الفعالة في الدول عسكريًا ومنها نظام العقيد الراحل القذافي والانخراط في الصراع اللاحق.

التقارير التي نشرها موقعا “پلايموث هيرالد” و”ميديا آي تي إي” الإخباريان البريطاني والأميركي ومعهد “بروكنغز” للأبحاث الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له وتابعتها وترجمت ما يتعلق بالشأن الليبي منها صحيفة المرصد، أكدت مشاركة القطعة البحرية الأميركية “ويليام بورديت ماكلين” في صراع ليبيا.

وأضافت التقارير: إن هذه القطعة الناقلة للذخيرة ساهمت في العملية العسكرية في مدينة سرت عام 2016 لضرب تنظيم “داعش” الإرهابي دعمًا لقوات “البنيان المرصوص” بقيادة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. مبينة أنها مزودة بمدافع رشاشة من عيار نصف بوصة ويمكنها حمل طائرتين مروحيتين.

وفي سياق متصل، نقلت التقارير عن الإعلامي الأميركي البارز “تاكر كارلسون” انتقاده الشديد لمن عبر عنهم بـ”الليبراليين” في بلاده ممن يحطمون الدول والشعوب، ومن ثم ينتقلون إلى ما هو لاحق من دون حياء أو خجل أو اعتذار حتى، مشيرًا إلى أنهم فعلوا ذلك في ليبيا في العام 2011.

إلى ذلك عارضت التقارير سياسة الغرب المتمثلة بفرض العقوبات أحادية الجانب على عديد الدول في محاولة منها لانتهاك سيادتها، وهو ما حدث مع ليبيا، في وقت استمرت فيه السلوكيات الغربية التي وصفت بـ” المتغطرسة والإمبريالية ” في البلاد في قترات زمنية لاحقة.

ترجمة المرصد – خاص

The post تقارير إخبارية تكشف مشاركة قطعة بحرية أمريكية في دعم عملية “البنيان المرصوص” first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية