مبعوث الخارجية الإيطالية: أجريتُ مشاورات مكثفة في أمريكا حول ليبيا

أكد المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورلاندو، أنه أجرى في واشنطن مشاروات مكثفة حول ليبيا.

وقال «أورلاندو» في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “أجريت في واشنطن مشاورات مكثفة حول ليبيا مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوش هاريس والعديد من المحاورين والمحللين العاملين في المؤسسات”.

وأضاف ؛”نشدد على الأولوية المشتركة لدعم العملية التي تيسرها الأمم المتحدة لقيادة ليبيا نحو الانتخابات، باعتبارها السبيل الوحيد للتغلب على الأزمة الليبية الحالية بشكل مستدام”.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق “على وجوب تجنب جميع الجهات الفاعلة الليبية، الإجراءات أحادية الطرف المزعزعة للاستقرار”.

وأوضح المبعوث الإيطالي؛ إلى أنه يحث “على مواصلة الحوار والتسوية بين الجهات الفاعلة الليبية كونه حلا وسطا يرضي الجميع، والمحافظة على حياد المؤسسات السيادية، وضمان الاستخدام الشفاف وغير المنحاز لعائدات النفط”.