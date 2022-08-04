مسؤول أممي:ملتزمون بمواصلة جهود دعم عملية سياسية نزيهة يقودها الليبيون

جدد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “رايزدون زنينغا”؛ خلال لقائه وزير الخارجية نجلاء المنقوش تأكيد الالتزام بمواصلة الجهود لدعم عملية سياسية نزيهة وشفافة يقودها الليبيون ويملكون زمامها لبناء السلام لضمان إجراء انتخابات وطنية برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه ومتناسق مع مخرجات مؤتمر برلين “1،2” ومؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا ومؤتمر باريس؛ لتعزيز الاستقرار والازدهار في كل ربوع البلاد.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن المنقوش وزنينغا؛ ناقشا خلال لقائهما في العاصمة طرابلس مستجدات الأوضاع السياسية في الساحة الليبية.

وأكدا المنقوش على ضرورة عدم تسيس الأعمال والخدمات الإنسانية لأي سبب كان، وفي الختام رحب القائم بالأعمال بالجهود الإيجابية المبذولة التي أدت إلى رفع القوة القاهرة واستئناف إنتاج النفط والغاز من الموانئ الليبية ورجوعها إلى معدلات الإنتاج والتصدير الطبيعية.