خدمة ديبلوماسية بالاتحاد الأوروبي تقدم ملخصًا لنشاطات إيريني في يوليو الماضي

ليبيا- قدم القسم الإخباري بخدمة “يوروپين يونين إكستيرنال أكشن” الديبلوماسية في الاتحاد الأوروبي ملخصًا بنشاطات عملية “إيريني” الرقابية لشهر يوليو الماضي.

الملخص الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى تمكن العملية من تفتيش وتحويل مسار سفينة والاستيلاء عليها بعد أن تم تقييم شحنتها على أنها تنتهك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا التحقيق في نشاطات 74 من السفن التجارية بالمكالمات اللاسلكية.

وتابع الملخص: إن “إيريني” نفذت 19 تفقدًا لمتون السفن بموافقة الربابنة من أصل 343 ورصدت 28 رحلة جوية مشبوهة من أصل 950، مع مراقبة 25 مطارًا وممرات هبوط، و16 ميناء ومحطات نفطية، وإصدار توصية من أصل 67، وعبر خلية معلومات جنائية لتفتيش سفن مشبوهة بموانئ دول الاتحاد الأوروبي.

ترجمة المرصد – خاص

