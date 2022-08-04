الشهيبي: المعلمون يطلبون من الطلبة الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية

أكد رئيس الهيئة العليا لـ«تحالف القوى الوطنية»، توفيق الشهيبي، أن ابنة شقيقته أخبرته أن المعلمين يطلبون من الطلبة الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية.

وقال الشهيبي في سلسلة تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “سألت ابناخيتي وأنا أحضرها من درسها الخصوصي عن امتحاناتها (ثالثة إعدادي) فقالت لي تصدق يقولولنا «غشو لكن بصوت واطي» وفي حال جا مدير اللجنة معش تغشوا وقفوا نين يطلع»”.

وأضاف “هذا ما يقوله مربيو الأجيال المشرفين على الامتحانات النهائية، السؤال إلى متى وظاهرة الغش الممنهج ستستمر؟، ملامح الصدمة على وجه بنت اختي كانت كبيرة وهي غير مستوعبة أن المعلم هو اللي يطلب منهم أن يغشوا، نفس الصدمة مررت بها قبل 24 سنة وفي ذات المدرسة (الشهيد الطيار)”.

وتابع “بنت أختي قالت لي بما معناه، كيف يتساوى المجتهد مع المتكاسل، بل المتكاسل الذي يغش درجاته ستفوق الكثير من المجتهدين؟، كيف يفكر هؤلاء؟ وليش الظاهرة مبتش توقف؟ وليش أصبحت طبيعية وما فيش اي استنكار لها؟ هل هم مدركين أنهم يدمروا في الأجيال جيل ورا جيل؟”.