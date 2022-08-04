البعثة الأممية: وفد من الجنوب يطالب بالتوزيع العادل للموارد

الأمم المتحدة: وفد من الجنوب يطالب بالتوزيع العادل للموارد استقبل القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زنينغا، وفداً من أعضاء مجلس النواب وممثلين عن المجتمع المدني من جنوب ليبيا.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن الوفد أعرب عن مخاوفه من تهميش وإهمال الجنوب داعيا إلى إجراء تحقيق في انفجار ناقلة الوقود الاثنين الماضي.

وطالب الوفد بدعم بعثة الأمم المتحدة في مناصرة مطالبه بالتوزيع العادل للموارد في جميع أنحاء البلاد وزيادة إشراك أبناء الجنوب الليبي في العملية السياسية وأجهزة الدولة والمؤسسات الوطنية.

من جانبه شدد زنينغا على أن الانتخابات الوطنية، التي ينبغي إجراؤها في أقرب وقت ممكن بحسب مطلب 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت، من شأنها أن تُنتج مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة تعطي الأولوية للقضايا التي أثارها الوفد.

وأوضح زنينغا جهود الأمم المتحدة المستمرة لمعالجة مخاوف الناس في جنوب ليبيا، كما شجع الحاضرين على رفع أصواتهم أيضًا عبر القنوات المناسبة

وأعرب زنينغا عن قلق البعثة عقب إحاطة الوفد حول منع هبوط طائرة أُرسلت لتقديم الإسعافات الأولية والإجلاء الطبي للمصابين بحادث الناقلة. وأيّد دعوة الوفد لإجراء تحقيق كامل.

وقدم القائم بأعمال رئيس البعثة التعازي لأهالي ضحايا الانفجار، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.