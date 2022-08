ليبيا – عزا منسق حراك فزان السالك نينو سبب كارثة حريق صهريج الوقود في بنت بية بوادي الحياة مطلع أغسطس الجاري إلى النقص الحاد للوقود بالجنوب.

نينو وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أمس الأربعاء قال: إن الوقود يباع في الجنوب منذ نحو 8 سنوات بمبالغ تتجاوز نصف مرتب المواطن شهريًا، إذ قد تبلغ 20 لترًا نحو 100 دينار.

وأوضح أن مطالب الجنوب هي نيل أبسط حقوقهم، وتتمثل في توفير البنزين والسيولة ومواجهة غلاء السلع والغاز.

ونوه إلى أنه سيتم الإعلان في الأيام القادمة عن إغلاق جميع حقول الجنوب، ومنها الشرارة والفيل، حتى تلبية كل مطالب أهل الجنوب.

وبين أن من أبرز مطالب أهل الجنوب توفير الوقود والسيولة والخدمات بالبلديات، وإصلاح الطرق وإنشائها، وتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبية للمستشفيات العامة.

نينو أكد أن الإغلاق سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة بعد ثلاثة أيام من الآن، ولن تفتح إلا بعد تطبيق حقوق فزان وأهلها، مطالبًا البعثة الأممية بالتدخل في هذا الملف.

The post منسق حراك فزان: سنغلق جميع الحقول منها الشرارة والفيل حتى يتم تلبية مطالب المنطقة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية