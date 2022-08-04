وزارة إسكان الدبيبة: سنبحث تسريع صرف باقي تعويضات متضرري حرب التحرير 2011  

توجه وفد من اللجنة المركزية للتعويضات بوزارة الإسكان بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة رئيس اللجنة ” ناصر رفيدة ” ، إلى مدينة سرت ، لمتابعة عدد من الملفات ذات العلاقة بعمل اللجنة، بناءً على تعليمات وزير الاسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “أبوبكر الغاوي”.

بحسب بيان الوزارة، عقدت اللجنة في بداية زيارتها اجتماعاً ببلدية سرت مع عميد البلدية “مختار المعداني ” ، وبحضور رئيس اللجنة الفرعية للتعويضات “عبد المجيد الواعر ” ، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة آلية تسريع صرف باقي الدفعات لمتضرري حرب التحرير سنة 2011 م ، وتسليم البلدية كشفا يحتوي على عدد 941 متضرراً ، للبدء في استلام اجراءات الصرف لهم ، وقفل حساب الدفعة الاولى وتسوية ومعالجة الملاحظات المحالة في السابق ، ومناقشة قرار المجلس الرئاسي رقم 661 لسنة 2018 م ، بشأن أسس وضوابط تقدير قيمة التعويضات وآلية سدادها على المباني المتضررة أو المدمرة كليا لمدينة سرت نتيجة حرب تحرير المدينة من التنظيم الارهابي “داعش” .

كما عقدت اللجنة اجتماعاً مع مدير مكتب جهاز تنفيذ الاسكان والمرافق سرت ، وأبدت اللجنة ملاحظاتها للمكتب بشأن بواقي الملفات في قرار التعويضات عن سنة 2011م ، وتجهيز ملفاتهم لتقوم اللجنة بزيارتهم في إطار المهمة المكلفة بها في مدينة سرت .