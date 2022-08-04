إيفاد الدفعة الثالثة من مصابي بنت بية للعلاج في إسبانيا

أعلن المجلس الرئاسي إيفاد الدفعة الثالثة من مصابي حادثة حريق صهريج الوقود في بلدية بنت بيّة لتلقي للعلاج في مراكز متخصصة بإسبانيا عبر مطار معيتيقة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن تابع عملية إيفاد المصابين إلى أسبانيا اليوم الخميس، كل من النائب بالمجلس موسى الكوني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلّف رمضان أبوجناح، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، بحضور سفير إسبانيا لدى ليبيا، وسفير ليبيا لدى إسبانيا، ومدير عام مركز الطب الميداني والدعم.

وكان الكوني أكد خلال زيارته للمصابين بمستشفى الحروق حال وصولهم لطرابلس، متابعة المجلس الرئاسي للملف، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للإسراع بعلاج المصابين وإيفاد الحالات المحتاجة للعلاج في مراكز مختصة في عدد من الدول العربية والأوروبية.