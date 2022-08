كرموس: تركيا ومصر لهما تأثير في الشأن الليبي..وعلى الأطراف الليبية تقديم مصلحة البلاد

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا أن تركيا ومعها مصر لهما تأثير في الشأن الليبي السياسي والعسكري والأمني، وذلك نتيجة التدخل المباشر وغير المباشر الذي يتوافق مع مصلحة كل منهما، ومن ثم فإن أي توافق بين هذين البلدين سيكون له الأثر المباشر على الوضع الليبي من جميع جوانبه.

كرموس وفي تصريحه لموقع “عربي21″، قال:” إن انخراط مصر في العملية السياسية ودعمها لها وتخليها عن الحل العسكري أجبر تركيا على تبني جانب من الحل السياسي؛ حفاظا على مصالحهما، لذا الأولى للأطراف الليبية أن يتحلوا بالوطنية، ويقدموا مصلحة البلد على المصالح الشخصية”، وفق تعبيره.

