المنقوش لـ«القائم بأعمال البعثة الأممية»: نشكركم على تعزيتنا في ضحايا «بنت بيّة»

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “رايزدون زنينغا”؛ لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في الساحة الليبية.

وجدد “زنينغا” التزامهم بمواصلة الجهود لدعم عملية سياسية نزيهة وشفافة يقودها الليبيون ويملكون زمامها لبناء السلام لضمان إجراء انتخابات وطنية برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه ومتناسق مع مخرجات مؤتمر برلين “1،2” و مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا ومؤتمر باريس؛ لتعزيز الاستقرار والازدهار في كل ربوع البلاد.

وشكرت الوزيرة، القائم بأعمال البعثة على تعازيه بضحايا حادثة بلدية بنت بية، مؤكدة ضرورة عدم تسيس الأعمال والخدمات الإنسانية لأي سبب كان.

وفي الختام، رحب القائم بالأعمال بالجهود الإيجابية المبذولة التي أدت إلى رفع القوة القاهرة واستئناف إنتاج النفط والغاز من الموانئ الليبية ورجوعها إلى معدلات الإنتاج والتصدير الطبيعية.