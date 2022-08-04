المنقوش تبحث مع سفير قطر خطوات الحكومة لتعزيز الأمن في ليبيا

بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع سفير قطر لدى ليبيا خالد الدوسري آخر مستجدات الوضع السياسي ليبيا، والخطوات المتخذة من الحكومة لفرض الأمن وتعزيز الاستقرار، والعمل المستمر على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن؛ لتحقيق مطلب الشعب الليبي

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن سفير قطر سلم للمنقوش خلال لقائهما في العاصمة طرابلس رسالة خطية من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقدم سفير قطر لدى ليبيا تعازي بلاده حكومة وشعباً على ما أصاب بلدية بنت بيه من كارثة إنسانية مؤلمة، معبراً عن تضامن ووقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي.