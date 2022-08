ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي السنوسي الشريف إن التنسيق التركي مع الدول العربية لا سيما مصر يعطي العملية السياسية الليبية توازنها الإقليمي الضروري لإحداث نقلة نوعية تكسر حالة الجمود السياسي الحالي، خاصة أن عوامل انفجار الأوضاع تظل قائمة برغم عدم قدرة الأطراف على الدخول في تصعيد ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار الهش.

الشريف وفي تصريح لموقع “عربي 21” أوضح أن المصالح الجيوسياسية التركية في شرق المتوسط تدفع أنقرة لدعم التوافق الليبي والحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها والتنسيق مع القاهرة حيال مسار التوافق الليبي، وفقًا لبعديه الدستوري والتنفيذي. بحسب رأيه.

The post الشريف: المصالح الجيوسياسية التركية تدفع أنقرة للتنسيق مع القاهرة بشأن مسار التوافق في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية