الزائدي: الحرب العالمية الثالثة قريباً

توقع مصطفى الزائدي القيادي بالنظام السابق، اندلاع حرب عالمية ثالثة قريباً، لكنه تساءل عما إذا كان الغرب لديه أعداداً كافية من الجنود لحسم تلك الحرب.

كتب الزائدي على فيسبوك: “لو نشبت حرب عالمية ثالثة وهذا آمر قريب الحدوث، فهل سيجد الغرب عددا كافيا من الجنود لحسمها ؟.. في الحربين الأولى والثانية كان أبناء المستعمرات هم وقودها الأساسيين وهم من جلب النصر للغرب، والأفارقة الهنود والعرب والأسيويين وغيرهم ممن كانت تستعمرهم بريطانيا وفرنسا هم القوة الأكبر في الجيوش الغربية، جندوا بالقوة و بالخديعة أحيانا كما حدث مع الشريف حسين الذي منى بمملكة العرب ».