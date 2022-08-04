المصرف المركزي: 77.2 مليار دينار قيمة إيرادات ليبيا منذ بداية العام

أعلن مصرف ليبيا المركزي إجمالي أن إجمالي الإيرادات في ليبيا منذ 1 يناير 2022 وحتى 31 يوليو 2022 بلغت 77.2 مليار دينار.

وبين مصرف ليبيا المركزي في نشرته الشهرية أن إيرادات المبيعات النفطية بلغت 56.1 مليار دينار فيما بلغت إيرادات الناتجة عن إتاوات نفطية 8.2 مليار دينار وقدرت إيرادات الإتاوات النفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار دينار.

وبلغت إيرادات الضرائب 628 مليون دينار، وإيرادات الجمارك 34 مليون دينار، وإيرادات الاتصالات 146 مليون دينار، فما بلغت إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي 90 مليون دينار بالإضافة إلى إيرادات أخرى واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة تقدبر بـ 528 مليون دينار.