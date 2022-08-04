الانتخابات والإرهاب والهجرة على طاولة وزير الداخلية والسفيرة البريطانية

العنوان-طرابلس

بحث وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بدرالدين التومي، اليوم الخميس، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هورندال، مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وملف الانتخابات.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، حضر الاجتماع رئيس مكتب الاتصال والتعاون الدولي بالوزارة، العميد يوسف الرابطي، حي تم التطرق إلى ملف الهجرة غير الشرعية، والتدريب التخصصي والرفع من مستوى الأداء، والمنافذ البرية، والإنتربول الدولي، وتأشيرة الدخول للأراضي البريطانية.

وأشادت السفيرة البريطانية بجهود وزارة الداخلية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مبدية استعداد بلادها للتعاون المثمر وفق المعايير الدولية بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الأمني.