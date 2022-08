غويلة: على كتائب ثوار فبراير عدم القبول بأي حكومة انتقالية جديدة

ليبيا – دعا الداعية الليبي الكندي المتشدد عبد الباسط غويلة عضو دار الإفتاء من وصفهم بـ”الساسة الأغبياء والسفهاء في ليببا الذين يريدون خرق السفينة” إلى الاستماع للمفتي المعزول الصادق الغرياني.

غويلة قدم في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الأربعاء العزاء لأهالي الضحايا في حادثة بنت بية، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف: “بعض المصابين ماتوا بسبب سوء المعاملة ونقلهم في طائرة عسكرية إلى بنغازي”.

وواصل غويلة حديثه: “يا من تتكلمون على التداول السلمي على السلطة وتصفون حكومة الوحدة بالمتمسكة بالسلطة، أنتم من أتيتم بها في مؤتمر جنيف، ومن تدقون طبول الحرب ويهددون بدخول العاصمة بالقوة ثم يتحدثون عن التداول السلمي على السلطة، أي فجور ونفاق بعد ذلك”.

وأكمل: “نحن لم نختر حكومة الوحدة الوطنية ولا نتمسك بها، ولكننا نرفض الإتيان بحكومة انتقالية جديدة”.

وطالب كتائب فبراير بعدم القبول بأي حكومة انتقالية جديدة والتداول السلمي على السلطة إلا عبر الانتخابات.

وزعم أن النزاع الآن هو بين حكومة تصريف الأعمال وخليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة)؛ لأن الأخير لم يتمكن من الوصول إلى الأموال التي يريدها، مدعيًا أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وحفتر لا يريدون شيئًا إلا إزاحة حكومة الدبيبة؛ لأنها نافستهم ولم تمكنهم من الوصول للأموال.

وقال : “لا يمكن التعايش مع حكومة تمثل حفتر في المنطقة الغربية”، داعيًا إلى عدم التخذيل ونشر الشائعات بأن عددًا من كتائب المنطقة الغربية انضمت لحكومة حفتر.

وتابع غويلة حديثه: “الذين يدقون طبول الحرب عليهم أن يخافوا ويتقوا الله عز وجل، ولو كان الخيارات أمامنا بين حكومة الدبيبة وحكومة حفتر وحكومة عمر بن عبدالعزيز لتركنا حكومة الدبيبة وحكومة حفتر”.

واختتم حديثه بالقول : “الخيار لدينا الآن بين حكومة الدبيبة وحكومة حفتر، لذلك لاينبغي التخاذل والوقوف على الحياد”.

