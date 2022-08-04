«الرئاسي»: تابعنا شؤون الدولة مع الدبيبة والمشري وشكشك والكبير والشنطي

ترأس رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضوا المجلس عبدالله اللافي، وموسى الكوني، ظهر اليوم الخميس، اجتماع المتابعة التالث بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي.

وبحث اللقاء الذي عقد بقصر الضيافة، عدداً من الملفات منها، مناقشة الاجراءات المتخذة في حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بية، ومتابعة الشؤون العامة للدولة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 م.

وتطرق الاجتماع لمتابعة خطوات الإفصاح والشفافية من قبل المصرف المركزي، ووزارة المالية والعمل على زيادتها.