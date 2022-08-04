المركز الإعلامي لرئيس البرلمان: صالح لم يقبل أي عرض لتشكيل حكومة جديدة

أكد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن رئيس المجلس عقيلة صالح لم يقبل أي عرض لتشكيل حكومة جديدة.

وبين المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا هي الحكومة الشرعية والقانونية في ليبيا، التي جاءت بالتوافق الليبي الليبي بين مجلسي النواب والدولة.

وشدد يؤكد المركز الإعلامي على أن رئيس مجلس النواب زار تركيا بناء على دعوة رسمية من السلطات التركية، التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب التي وصفت من قبل كافة الأطراف بالإيجابية.