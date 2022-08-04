الرئاسي يبحث الشؤون العامة للدولة مع الدبيبة والمشري والكبير

العنوان-طرابلس

ترأس رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضوا المجلس عبدالله اللافي، وموسى الكوني، اليوم الخميس، اجتماع المتابعة الثالث بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي.

وبحث اللقاء الذي عقد بقصر الضيافة، عددا من الملفات منها، مناقشة الإجراءات المتخذة في حادثة انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بية، ومتابعة الشؤون العامة للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، ومتابعة خطوات الإفصاح والشفافية من قبل مصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية والعمل على زيادتها، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وكان قد بحث المنفي والكوني، أمس الثلاثاء، مع الدبيبة، والصديق الكبير، آخر مستجدات الأوضاع في البلاد، وجهود ضمان الاستقرار المالي والنقدي للدولة.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة في هذه المرحلة الحساسة، للوصول إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.