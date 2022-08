ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الأتراك خلال زيارة رئيس البرلمان عقيلة صالح مجرد مناورات.

التكبالي وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” قال: “لن يتم دعم حكومة باشاآغا بعد هذه الزيارة من قِبل تركيا”.

