زعيم حزب الرابطة الإيطالي: ليبيا وتونس لديهما مشاكل كبيرة

أكد زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني أن ليبيا وتونس لديهما في الوقت الحالي مشاكل كبيرة.

وقال سالفيني للصحفيين، خلال زيارته للنقطة الساخنة بجزيرة لامبيدوزا اليوم الخميس “آمل أن تجد ليبيا الهدوء والديمقراطية لأن الأمر ليس كذلك اليوم وتونس أيضًا”. وشدد زعيم حزب الرابطة على الأهمية “الاستثنائية” لهاتين الدولتين على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، بحسب وكالة آكي.

ووصف سالفيني أن الاتفاقيات مع ليبيا وتونس بشأن إدارة ملف الهجرة بـ”الضرورية” وأضاف أن “التعاون مع خفر السواحل التونسي والليبي بالتأكيد سيكون أمرًا أساسيًا”.

وبين سالفيني أن “الخطأ الفادح” الذي ارتكبته إيطاليا وأوروبا هو السماح لتركيا وروسيا بتقوية نفوذهما في ليبيا.