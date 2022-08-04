الليلة في «نسخة إلى الرأي العام»: حل الغرف المشتركة.. قرار تصعيدي أم فقاعة إعلامية؟

تناقش الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، اليوم الخميس، ملابسات وتداعيات قرار المجلس الرئاسي، باعتباره القائد الأعلى للجيش، حل كل الغرف العسكرية التي جرى إنشاؤها منذ سنوات، والتي يبلغ عددها 15 غرفة عسكرية.

وتحاول الحلقة، التي يقدمها فرج الفرجاني، طرح أبعاد القرار، وإمكانية تنفيذه، ومداه المتوقع، فيما يتساءل حول كونه قرارًا تصعيديًا يمكن أن يأخذ الأزمة إلى منعرج آخر، أم فقاعة إعلامية لا تأثيرات عميقة لها على صعيد الأزمة السياسية.

– مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»: المجلس الرئاسي يصدر قرارا بحل 15 غرفة عسكرية

ويطرح البرنامج جملة من التساؤلات على محللين ومهتمين بالشأن العام، في محاولة لاستقراء التداعيات المحتملة، في حال وجد القرار طريقه للتنفيذ خلال الفترة القليلة المقبلة.